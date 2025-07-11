В Волоколамске снесли обветшавший многоквартирный дом
Многоквартирный одноэтажный деревянный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли в Волоколамске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом находился рядом с железнодорожной станцией Волоколамск по адресу: улица 50 лет Октября, 10.
«Общая площадь здания составляла около 185 квадратных метров. Со временем постройка обветшала. Её признали непригодной для проживания, жильцов оттуда расселили. После этого дом стоял заброшенным и постепенно разрушался», — говорится в сообщении.В связи с угрозой обрушения здания дом снесли в список на ликвидацию и в июне текущего года снесли.
В настоящее время территория, которую занимал дом, свободна от постройки и очищена от строительного мусора. Решение о том, как использовать этот участок земли, администрация округа пока не приняла.