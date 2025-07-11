В Волоколамске снесли обветшавший многоквартирный дом

11 июля 2025, 15:25

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Многоквартирный одноэтажный деревянный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли в Волоколамске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом находился рядом с железнодорожной станцией Волоколамск по адресу: улица 50 лет Октября, 10.





«Общая площадь здания составляла около 185 квадратных метров. Со временем постройка обветшала. Её признали непригодной для проживания, жильцов оттуда расселили. После этого дом стоял заброшенным и постепенно разрушался», — говорится в сообщении.