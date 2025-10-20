В Волоколамске сняли фильм о герое битвы за Москву Дуйшенкуле Шопокове
Видео: пресс-служба администрации г.о. Волоколамск
В Волоколамске прошли съёмки документального фильма, посвящённого участнику легендарного боя у разъезда Дубосеково — герою-панфиловцу Дуйшенкулу Шопокову. В проекте принял участие его правнук, Бекжан Шопоков, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Съёмочная группа работала на знаковых местах волоколамской земли: у братской могилы в деревне Нелидово, на мемориале 28 героев-панфиловцев и у мемориала «Вечный огонь». Здесь Бекжан Шопоков встретился с волонтёрами Подмосковья и рассказал о боевом пути своего прадеда, служившего в дивизии генерала Панфилова.
Участники встречи также вспомнили поездку в Бишкек на международный форум «Память поколений: одна история, одна Победа», где познакомились с культурой Киргизии.
В завершение мероприятия состоялось возложение цветов к бюсту Дуйшенкула Шопокова и обмен памятными сувенирами.
Читайте также: