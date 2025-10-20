В Волоколамске сняли фильм о герое битвы за Москву Дуйшенкуле Шопокове

20 октября 2025, 15:39

Видео: пресс-служба администрации г.о. Волоколамск

В Волоколамске прошли съёмки документального фильма, посвящённого участнику легендарного боя у разъезда Дубосеково — герою-панфиловцу Дуйшенкулу Шопокову. В проекте принял участие его правнук, Бекжан Шопоков, сообщает пресс-служба администрации городского округа.