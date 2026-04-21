В Волоколамской гимназии провели антитеррористические учения

21 апреля 2026, 18:29

оригинал Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Всероссийские антитеррористические учения состоялись в гимназии №1 Волоколамска во вторник, 21 апреля. Об это сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участники мероприятия — сотрудники правоохранительных органов и экстренных служба, а также учителя и ученики — отрабатывали действия на случай террористической угрозы, в том числе — с участием дронов.





«Педагоги и дети действовали по инструкции и организованно переместились в безопасное место в нормативные сроки, а прибывшие на место спасатели и силовики отработали свою легенду», — говорится в сообщении.