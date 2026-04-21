Жителям Подмосковья напомнили о приложении для передачи показаний счётчиков

21 апреля 2026, 17:59

Передать показания приборов учёта за воду, свет и газ можно через приложение «Госуслуги.Дом». Об этом жителям Московской области напомнили специалисты регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба ведомства.





Приложение позволяет не только вносить данные, но и оплачивать счета, а также отправлять заявки в управляющую компанию, голосовать на онлайн-собраниях собственников жилья и общаться с соседями в чате.





«Для доступа к приложению потребуется подтверждённая учётная запись на портале «Госуслуги». Данные о недвижимости загрузятся в приложение автоматически», — говорится в сообщении.