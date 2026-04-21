Жителям Подмосковья напомнили о приложении для передачи показаний счётчиков
Передать показания приборов учёта за воду, свет и газ можно через приложение «Госуслуги.Дом». Об этом жителям Московской области напомнили специалисты регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба ведомства.
Приложение позволяет не только вносить данные, но и оплачивать счета, а также отправлять заявки в управляющую компанию, голосовать на онлайн-собраниях собственников жилья и общаться с соседями в чате.
«Для доступа к приложению потребуется подтверждённая учётная запись на портале «Госуслуги». Данные о недвижимости загрузятся в приложение автоматически», — говорится в сообщении.Жителям региона также напомнили, что для потребителей, не оборудовавших квартиру счётчиками холодной воды, с 1 января текущего года изменились правила платы. Если раньше стоимость ресурса вычислялась по нормативу с применением повышающего коэффициента 1,5, то теперь коэффициент увеличился до 3. Применяться он не будет только там, где нет физической возможности установить прибор учёта. Но этот факт должна официально засвидетельствовать ресурсоснабжающая организация или управляющая компания.