В Волоколамской школе вспомнили подвиг героев-панфиловцев
Волоколамцы почтили память бойцов, павших в ноябре 1941 года у разъезда Дубосеково. Торжественная церемония, посвящённая подвигу героев-панфиловцев, состоялось в Волоколамской школе №2, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Вместе с главой муниципалитета Натальей Козловой старшеклассники возложили цветы к бюсту легендарного комдива Ивана Васильевича Панфилова, расположенному во дворе школы.
«Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всей страны и для Волоколамской земли. Подвиг панфиловцев – не просто исторический факт, а пример невероятной стойкости и силы духа, который и сегодня помогает нам понять, что такое настоящий патриотизм», – отметила Козлова.16 ноября в Волоколамском округе отметили 84-ю годовщину одного из самых известных эпизодов Великой Отечественной войны. Более ста советских бойцов в тот день пали смертью храбрых. 28 из них удостоились звания Героев Советского Союза.