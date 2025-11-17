В Волоколамской школе вспомнили подвиг героев-панфиловцев

17 ноября 2025, 13:00

Фото: пресс-служба Волоколамского м. о.

Волоколамцы почтили память бойцов, павших в ноябре 1941 года у разъезда Дубосеково. Торжественная церемония, посвящённая подвигу героев-панфиловцев, состоялось в Волоколамской школе №2, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Вместе с главой муниципалитета Натальей Козловой старшеклассники возложили цветы к бюсту легендарного комдива Ивана Васильевича Панфилова, расположенному во дворе школы.

«Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всей страны и для Волоколамской земли. Подвиг панфиловцев – не просто исторический факт, а пример невероятной стойкости и силы духа, который и сегодня помогает нам понять, что такое настоящий патриотизм», – отметила Козлова.