На передовую из Волоколамска отправили новую партию гуманитарной помощи

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

Груз, собранный волоколамцами для земляков-военнослужащих, отправили из центра «Подвиг». Содержимое посылок формировали по запросам бойцов, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.



Чрез несколько дней привет из дома получат на передовой. Военным доставят аккумуляторы для автомобиля, маскировочные сети, антидроновые пончо, стройматериалы, инструменты, медикаменты, продукты и тёплые вещи.

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

Вместе с сотрудниками «Подвига» в погрузке гуманитарной помощи участвовали активисты «Молодой Гвардии» и руководитель волоколамского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Алексей Вирясов.

В ближайшие дни в центре начнут сбор следующей партии для отправки.
Лора Луганская

