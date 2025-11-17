На передовую из Волоколамска отправили новую партию гуманитарной помощи

17 ноября 2025, 12:20

Груз, собранный волоколамцами для земляков-военнослужащих, отправили из центра «Подвиг». Содержимое посылок формировали по запросам бойцов, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.



Чрез несколько дней привет из дома получат на передовой. Военным доставят аккумуляторы для автомобиля, маскировочные сети, антидроновые пончо, стройматериалы, инструменты, медикаменты, продукты и тёплые вещи.Вместе с сотрудниками «Подвига» в погрузке гуманитарной помощи участвовали активисты «Молодой Гвардии» и руководитель волоколамского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской областиВ ближайшие дни в центре начнут сбор следующей партии для отправки.