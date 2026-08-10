Подмосковные спасатели помогли скорой госпитализировать мужчину весом 200 кг
Пациента весом около 200 килограммов помогли перенести в машину скорой помощи спасатели. Инцидент произошёл в посёлке Шувое округа Егорьевск. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
В единую службу спасения «Система-112» позвонили члены медицинской бригады. Они рассказали, что им нужно спустить с пятого этажа мужчину с очень большим весом, а сделать это самостоятельно они не могут.
«Прибывшие по вызову спасатели закрепили пациента на мягких носилках и аккуратно перенесли по лестницам вниз — на первый этаж», — говорится в сообщении.После этого мужчину уложили в машину скорой помощи, которая доставила его в больницу для госпитализации.
Ранее сообщалось, что спасатели провели на пляже в Можайском округе рейд по безопасности.