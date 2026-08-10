Достижения.рф

Подмосковные спасатели помогли скорой госпитализировать мужчину весом 200 кг

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пациента весом около 200 килограммов помогли перенести в машину скорой помощи спасатели. Инцидент произошёл в посёлке Шувое округа Егорьевск. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.



В единую службу спасения «Система-112» позвонили члены медицинской бригады. Они рассказали, что им нужно спустить с пятого этажа мужчину с очень большим весом, а сделать это самостоятельно они не могут.

«Прибывшие по вызову спасатели закрепили пациента на мягких носилках и аккуратно перенесли по лестницам вниз — на первый этаж», — говорится в сообщении.
После этого мужчину уложили в машину скорой помощи, которая доставила его в больницу для госпитализации.

Ранее сообщалось, что спасатели провели на пляже в Можайском округе рейд по безопасности.
Лев Каштанов

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