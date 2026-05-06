В Волоколамском округе восстановят подъездную дорогу к деревне Токарево

06 мая 2026, 22:52

Руководство Волоколамского муниципального округа взяло на контроль состояние подъездной дороги к деревне Токарево. Работы проведут на нескольких участках, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Нагрузка на проезд к деревне в последние годы значительно возросла из-за реализации на прилегающей территории крупного инвестпроекта ООО «Гагара». Там возводят круглогодичный курорт с конноспортивным комплексом и верёвочным парком, после запуска которого создадут около 350 рабочих мест.

«В апреле по обращениям жителей Токарева прошла рабочая встреча с инициативной группой при участии гендиректора ООО «Гагара». По её итогам стороны согласовали дорожную карту по восстановлению проезда. Работы уже начались», – рассказал первый замглавы округа Сергей Шорников.