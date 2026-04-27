Жители Волоколамска присоединились к Всероссийскому субботнику

27 апреля 2026, 15:15

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

Жители Волоколамска 25 апреля присоединились к Всероссийскому субботнику. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





На уборку улиц и общественных пространств вышли работники администрации муниципалитета, коммунального хозяйства, сотрудники медучреждений, окружные депутаты и жители. В наведении чистоты и порядка горожане участвовали участие целыми семьями – дети с интересом включались в работу.

«Поддерживать чистоту и порядок в скверах, на площадях и улицах – общая задача. Спасибо всем, кто вышел на субботник и помог сделать наш город чище», – поблагодарила жителей глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.