Жители Волоколамска присоединились к Всероссийскому субботнику
Жители Волоколамска 25 апреля присоединились к Всероссийскому субботнику. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
На уборку улиц и общественных пространств вышли работники администрации муниципалитета, коммунального хозяйства, сотрудники медучреждений, окружные депутаты и жители. В наведении чистоты и порядка горожане участвовали участие целыми семьями – дети с интересом включались в работу.
«Поддерживать чистоту и порядок в скверах, на площадях и улицах – общая задача. Спасибо всем, кто вышел на субботник и помог сделать наш город чище», – поблагодарила жителей глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.За несколько часов горожане привели в порядок территорию у Вечного огня, городскую площадь, улицу Сергачёва и другие объекты. Активисты покрасили скамейки, урны и ограждения, собрали прошлогоднюю листву и мусор.