Девушки в Москве предложили незнакомцам заняться сексом из-за мести пикаперам

26 июня 2025, 08:18

Фото: iStock/Larysa Vdovychenko

В российской столице группа девушек инициировала необычную акцию, в ходе которой они предлагают незнакомым мужчинам заняться сексом, хватая их за ягодицы. Об этом пишет Telegram-канал «‎Baza».