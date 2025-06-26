Девушки в Москве предложили незнакомцам заняться сексом из-за мести пикаперам
В российской столице группа девушек инициировала необычную акцию, в ходе которой они предлагают незнакомым мужчинам заняться сексом, хватая их за ягодицы. Об этом пишет Telegram-канал «Baza».
Данное мероприятие стало ответом на недавний скандал с блогером и автором тренингов для мужчин Александром Кирилловым, более известным как Алекс Лесли.
Отмечается, что сам блогер отправил своих учениц в центр Москвы, чтобы отвлечь общественное внимание от себя. Секс-гуру заявил, что девушки вышли на улицы, чтобы мстить, поэтому их тоже следует наказать.
Согласно информации, ученики Лесли ранее совершали аналогичные действия в отношении девушек, хватая их за ягодицы в центре Москвы и быстро убегая. Это поведение вызвало общественное возмущение и стало причиной для активисток, решивших отомстить последователям «гуру соблазнения».
Ранее стало известно, что в отношении Кириллова начата проверка. Правоохранительные органы заинтересовались инцидентом после того, как несколько девушек решили подать заявление в полицию о домогательствах на улице. Позже выяснилось, что «гуру соблазнения» распространял призывы трогать незнакомых девушек в общественных местах через свой канал, называя это «телесным тренингом». При этом сообщалось, что сам Кириллов находится за пределами страны.
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