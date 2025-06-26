На Камчатке четверо мужчин похитили и избили военного ради 2 млн рублей
В Петропавловске-Камчатском осудят четырех местных жителей, которые похитили военнослужащего и вымогали у него два миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Камчатскому краю.
Пострадавший проходил реабилитацию после ранения в Петропавловске-Камчатском. Мужчина, получив крупную сумму денег, рассказал об этом своему приятелю.
«Злоумышленник решил завладеть чужими денежными средствами. Для реализации преступного замысла он привлек своего знакомого, а тот, в свою очередь, вовлек еще двоих граждан», — отметили в ведомстве.Мужчину заманили в лес, избили битой и потребовали деньги. Получив доступ к его банковскому счету, перевели себе 32 тысячи рублей. Затем его увезли в квартиру одного из подельников, где заставили подписать фиктивную долговую расписку и сказать о наличии долга на видео.
Спустя сутки мужчину отпустили. Вскоре о произошедшем узнали в полиции. Нападавших задержали, когда они пришли забирать оставшиеся деньги.