На Камчатке четверо мужчин похитили и избили военного ради 2 млн рублей

26 июня 2025, 09:05

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Петропавловске-Камчатском осудят четырех местных жителей, которые похитили военнослужащего и вымогали у него два миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Камчатскому краю.





Пострадавший проходил реабилитацию после ранения в Петропавловске-Камчатском. Мужчина, получив крупную сумму денег, рассказал об этом своему приятелю.

«Злоумышленник решил завладеть чужими денежными средствами. Для реализации преступного замысла он привлек своего знакомого, а тот, в свою очередь, вовлек еще двоих граждан», — отметили в ведомстве.