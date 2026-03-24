В Воскресенске начался снос аварийного здания столовой

24 марта 2026, 13:40

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажное кирпичное аварийное здание, в котором раньше располагалась столовая, сносят на улице Промплощадка в Воскресенске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Общая площадь бывшей столовой составляет около 880 квадратных метров. Когда здание обветшало, его вывели из эксплуатации. После этого постройка долго стояла заброшенной и разрушалась.





«Сейчас ведется демонтаж конструкций», — говорится в сообщении.