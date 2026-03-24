В Воскресенске начался снос аварийного здания столовой
Двухэтажное кирпичное аварийное здание, в котором раньше располагалась столовая, сносят на улице Промплощадка в Воскресенске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Общая площадь бывшей столовой составляет около 880 квадратных метров. Когда здание обветшало, его вывели из эксплуатации. После этого постройка долго стояла заброшенной и разрушалась.
«Сейчас ведется демонтаж конструкций», — говорится в сообщении.Завершить снос и расчистить участок от строительного мусора планируют до конца марта.
Всего на территории округа Воскресенск выявили 127 аварийных зданий, недостроев и самостроев. В настоящее время 85 из них снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.