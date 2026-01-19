Труп женщины обнаружили на могиле Виктора Цоя
На Богословском кладбище в Санкт-Петербурге обнаружили тело 47-летней Алёны. Женщина отравилась паленым алкоголем, который распивала с друзьями. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Она пришла на могилу Виктора Цоя вечером в компании двух знакомых. Все трое находились в состоянии опьянения. Во время посиделок ей стало плохо, приятели вызвали скорую помощь и полицию. Знакомые рассказали, что Алёна часто наведывалась к памятникам и могилам известных людей.
