Зачинщица жестокого избиения девочки в Майкопе является дочерью главы СК Адыгеи
В Майкопе 15-летняя Диана оказалась жертвой жестокого нападения группы подростков, одним из которых, по словам матери пострадавшей, является дочь главы Следственного комитета Адыгеи. Об этом сообщает Telegram-канал, близкий к правоохранительным органам.
Инцидент произошёл 15 января, когда школьница возвращалась с компьютерных курсов домой. Девочку подкараулила толпа подростков 13–16 лет, и первая ударила её именно дочь высокопоставленного чиновника. Диану сбили с ног, добивали сапогами, прыгали по голове и телу, пока случайные прохожие не вмешались и не спасли её.
Мотив нападения — подростковая месть. Зачинщица рассердилась после расставания с парнем, который заступился за Диану. Сейчас школьница находится в больнице с сотрясением мозга, множественными гематомами, подозрением на повреждение почек, сильными головными болями и рвотой.
Мать Дианы подчёркивает, что родители нападавших до сих пор не связались с ней, а дело пытаются замять. По словам очевидцев, главная зачинщица открыто хвасталась должностью своего отца, используя её для ощущения безнаказанности. Полиция активизировалась только после огласки, в то время как Следственный комитет пока молчит, не комментируя участие дочери руководителя.
