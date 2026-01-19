Зачинщица жестокого избиения девочки в Майкопе является дочерью главы СК Адыгеи

19 января 2026, 12:14

Фото: iStock/Motortion

В Майкопе 15-летняя Диана оказалась жертвой жестокого нападения группы подростков, одним из которых, по словам матери пострадавшей, является дочь главы Следственного комитета Адыгеи. Об этом сообщает Telegram-канал, близкий к правоохранительным органам.