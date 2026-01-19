В Дербенте охранник ударил школьника ножом за то, что тот попал в него снежком
В Дербенте охранник школы №17 ударил ученика ножом после того, как тот случайно попал в него снежком во время игры на дворе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Как оказалось, несколько подростков бросали снежки, и один из комков попал в сторожа, что вызвало у него вспышку агрессии. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он ударил десятиклассника ножом в шею, однако школьник не получил серьёзных травм — его быстро доставили в больницу, где оказали помощь.
Следственный комитет Дагестана начал проверку инцидента. Официальные источники пока не комментировали случившееся.
