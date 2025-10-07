В Воскресенске повысили надёжность электроснабжения котельной

07 октября 2025, 16:13

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Специалисты компании «Мособлэнерго» заменили оборудование одной из подстанций Воскресенска на более мощное в связи с вводом в эксплуатацию модульной котельной на Комсомольской улице. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.





Работы провели на трансформаторной подстанции №317.





«Вместо двух трансформаторов мощностью 630 кВА энергетики установили два трансформатора мощностью по 1000 кВА», — говорится в сообщении.