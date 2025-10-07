В Воскресенске повысили надёжность электроснабжения котельной
Специалисты компании «Мособлэнерго» заменили оборудование одной из подстанций Воскресенска на более мощное в связи с вводом в эксплуатацию модульной котельной на Комсомольской улице. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Работы провели на трансформаторной подстанции №317.
«Вместо двух трансформаторов мощностью 630 кВА энергетики установили два трансформатора мощностью по 1000 кВА», — говорится в сообщении.Ранее в областном Минэнерго выпустили предостережение против несанкционированного проникновения на территорию объектов энергетической инфраструктуры. Жителям региона напомнили, что злоумышленники нередко пытаются склонить россиян к порче электрооборудования. Иногда они предлагают за эту «работу» деньги, а иногда выдают себя за силовиков и принуждают к выполнению их заданий обманом. О таких предложениях следует немедленно сообщать в ФСБ по телефону +7-800-224-22-22 или в полицию.
В министерстве напомнили, что приближаться к энергообъектам смертельно опасно. Кроме того, это может спровоцировать аварии с обесточиванием домов, больниц и предприятий.