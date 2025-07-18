В Воскресенске пьяный дебошир устроил драку и разбил витрину в ТЦ

18 июля 2025, 11:37

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Девятнадцатилетний житель Воскресенска напился и устроил скандал с дракой в торговом центре города. Молодого человека задержали сотрудники местного отдела вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Сначала пьяный хулиган принялся нецензурно ругаться в адрес посетителей торгового центра. Люди попытались успокоить дебошира, но эти попытки привели к драке. А потом хулиган разбил ногами витрину одного из магазинов.





«Охрана торгового центра нажала тревожную кнопку. По вызову прибыли росгварейцы. Они задержали хулигана и вызвали для него скорую помощь», — говорится в сообщении.