В Воскресенске пьяный дебошир устроил драку и разбил витрину в ТЦ
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Девятнадцатилетний житель Воскресенска напился и устроил скандал с дракой в торговом центре города. Молодого человека задержали сотрудники местного отдела вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сначала пьяный хулиган принялся нецензурно ругаться в адрес посетителей торгового центра. Люди попытались успокоить дебошира, но эти попытки привели к драке. А потом хулиган разбил ногами витрину одного из магазинов.
«Охрана торгового центра нажала тревожную кнопку. По вызову прибыли росгварейцы. Они задержали хулигана и вызвали для него скорую помощь», — говорится в сообщении.Опасаясь за безопасность медиков, сотрудники Росгвардии сопроводили дебошира до приёмного отделения, а затем отвезли в полицию для дальнейшего разбирательства.