Рецидивист зверски убил 17-летнюю девушку во Владимирской области
Во Владимирской области произошло жестокое убийство 17-летней девушки. Как сообщает телеграм-канал «Плохие новости», Александра пропала по дороге домой после выхода из такси.
Вскоре ее тело было обнаружено, а полиция оперативно задержала подозреваемого 39-летнего Александра. Выяснилось, что мужчина является рецидивистом и ранее был осужден за изнасилование и убийство 70-летней женщины.
По данным следствия, злоумышленник напал на девушку сзади, изнасиловал и задушил ее.
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