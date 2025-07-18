Заехавший в гараж водитель спас россиянку от маньяка с ножом

18 июля 2025, 11:30

В Свердловской области задержали мужчину, напавшего в гаражах на девушку

Фото: iStock/Dzurag

В Свердловской области задержали мужчину, напавшего на девушку на территории гаражей. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.