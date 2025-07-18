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Заехавший в гараж водитель спас россиянку от маньяка с ножом

В Свердловской области задержали мужчину, напавшего в гаражах на девушку
Фото: iStock/Dzurag

В Свердловской области задержали мужчину, напавшего на девушку на территории гаражей. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.



В начале этого месяца в Каменске-Уральском девушка шла на работу через территорию гаражей, ей навстречу вышел мужчина. Он сразу набросился на нее с ножом и нанес не менее 10 ударов в живот, грудь и шею.

Проезжавший мимо водитель заметил происходящее и сразу вызвал оперативные службы. Преступнику удалось сбежать.

Пострадавшую оперативно доставили в больницу и прооперировали. Медики спасли девушку.

На следующий день полицейские задержали нападавшего. Им оказался местный житель, который не смог объяснить мотив поступка.

Екатерина Коршунова

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