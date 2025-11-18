В Воскресенске состоится суд над мужчиной, убившим сожительницу в пьяной ссоре

18 ноября 2025, 18:15

Уголовное дело против мужчины, обвиняемом в убийстве сожительницы, передали в Воскресенский городской суд. Информацию об этом разместили в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области».





По данным следствия, 24 августа текущего года мужчина распивал спиртные напитки со своей сожительницей. В ходе застолья начался конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил женщину ножом в правое бедро. От этой раны через три дня женщина скончалась.





«Мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном четвёртой часть стать 111 уголовного кодекса России: «Умышленное причинение опасного для жизни тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», — говорится в сообщении.