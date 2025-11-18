Достижения.рф

Краснодарская школьница призывала к насилию и терроризму в соцсетях

На Кубани школьницу подозревают в призывах к террористической деятельности
Фото: iStock/Alexander Semenov

Школьницу из Краснодарского края подозревают в призывах к террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК России.



Отмечается, что в отношении 17-летней местной жительницы возбудили уголовное дело.

По версии следствия, в июне этого года она через свой аккаунт в мессенджере опубликовала материалы, соджержащие призывы к осуществлению действий насильственного характера и причинению вреда. Правоохранительные органы выявили и пресекли противоправную активность.

Девушке предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса о публичных призывах к террористической деятельности, совершённых с использованием сети Интернет. Оперативное сопровождение по делу обеспечивают сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Следствие продолжается.

Анастасия Чинкова

