Краснодарская школьница призывала к насилию и терроризму в соцсетях

18 ноября 2025, 17:56

На Кубани школьницу подозревают в призывах к террористической деятельности

Фото: iStock/Alexander Semenov

Школьницу из Краснодарского края подозревают в призывах к террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК России.