Краснодарская школьница призывала к насилию и терроризму в соцсетях
Школьницу из Краснодарского края подозревают в призывах к террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК России.
Отмечается, что в отношении 17-летней местной жительницы возбудили уголовное дело.
По версии следствия, в июне этого года она через свой аккаунт в мессенджере опубликовала материалы, соджержащие призывы к осуществлению действий насильственного характера и причинению вреда. Правоохранительные органы выявили и пресекли противоправную активность.
Девушке предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса о публичных призывах к террористической деятельности, совершённых с использованием сети Интернет. Оперативное сопровождение по делу обеспечивают сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
Следствие продолжается.
