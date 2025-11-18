В Саранске мужчину отправили под стражу по делу об убийстве двух соседей
В Саранске взяли под стражу 50-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух молодых людей и ранении женщины в общежитии. Суд удовлетворил ходатайство следствия после представления прокуратуры.
В прокуратуре Мордовии отметили, что инцидент произошёл в ночь на 17 ноября в общежитии на улице Лихачёва. Мужчина сделал замечание компании в соседней комнате, которая громко шумела. Между ним и молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс ножевые ранения двум мужчинам и женщине. Один из пострадавших погиб на месте, второй скончался по пути в больницу. Женщину госпитализировали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух лиц и покушении на убийство. Сейчас подозреваемый помещён под стражу, следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.
