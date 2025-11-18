В Саранске мужчину отправили под стражу по делу об убийстве двух соседей

18 ноября 2025, 18:14

Фото: iStock/OlFedv

В Саранске взяли под стражу 50-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух молодых людей и ранении женщины в общежитии. Суд удовлетворил ходатайство следствия после представления прокуратуры.