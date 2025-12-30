В Воскресенске задержали осуждённого, находящегося в федеральном розыске

30 декабря 2025, 19:47

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны задержали находящегося в федеральном розыске гражданина. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.