В Воскресенске задержали осуждённого, находящегося в федеральном розыске
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны задержали находящегося в федеральном розыске гражданина. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
В правоохранительные органы поступило сообщение о происшествии на автобусной остановке на улице Ленинской. К прибывшим на вызов правоохранителям обратился мужчина с просьбой привлечь к ответственности знакомого, который ударил его в голову и похитил смартфон.
Для дальнейшего разбирательства мужчину передали в отдел полиции. Там выяснилось, что это 36-летний уроженец Татарстана, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. С ноября он находится в федеральном розыске за уклонение от отбывания наказания.
