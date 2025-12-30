Житель Подмосковья попался на краже окна из магазина
Мужчина попытался тайком унести из магазина в подмосковном Пушкине пластиковое окно. Злоумышленника задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из охраняемого строительного супермаркета, расположенного на Красноармейском шоссе.
«Незамедлительно прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что один из покупателей взял пластиковое окно стоимостью около четырёх с половиной тысяч рублей, однако на кассе заплатил только за недорогую строительную смесь и попытался покинуть магазин с «добычей», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии остановили нечистого на руку покупателя на выходе из магазина — до того, как он успел скрыться. Задержанный оказался 40-летним жителем Щёлкова, его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.