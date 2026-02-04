Стала известна причина нападения ученицы на красноярскую школу
Причиной нападения на красноярскую школу стал конфликт ученицы с одноклассниками. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Как сообщили её сверстники, с девочкой никто не хотел общаться. Её дразнили «хиккой», высмеивая замкнутость и необщительность. Накануне инцидента она разместила сообщение о готовящемся поджоге в общем чате учебного заведения.
В результате происшествия пострадали пятеро школьников. Медики госпитализировали всех пострадавших. У одного ребёнка врачи диагностировали ожоги 40% тела, у двоих — ожоги 15-20%. Ещё двое детей получили черепно-мозговые травмы от ударов молотком.
Ранее стала известна причина нападения школьницы с ножом на учительницу в Кодинске.
Читайте также: