В восьми котельных Серпухова завершили летний плановый ремонт
График отключения горячего водоснабжения стал главной темой еженедельного совещания, который глава Серпухова Алексей Шимко провёл с руководителями профильных управлений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В восьми котельных округа завершили плановый ремонт. Подача горячей воды возобновлена в 197 многоквартирных дома. Сейчас планово-предупредительный ремонт проводят в шести котельных. Горячее водоснабжение отключено в 277 МКД. В 26 котельных, в соответствии с графиком, ремонт пройдёт с 1 июля по 29 августа», – отметили в администрации.Там заверили, что делается всё возможное, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей и сократить сроки проведения профилактических работ.