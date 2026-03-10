В Домодедово задержали пассажира из Индии с ЛСД и амнезией
В аэропорту Домодедово таможенники обнаружили наркотики у пассажира, прибывшего из Индии. Подробности сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).
51-летний мужчина летел транзитом через ОАЭ. В его двух рюкзаках находились капсулы и таблетки. Сотрудники ФТС изъяли содержимое багажа и отправили на экспертизу.
Исследование показало, что в капсулах находится прегабалин массой 28,71 грамма. В составе кристаллического вещества светло-жёлтого цвета специалисты обнаружили диметилтриптамин (ДМТ) массой 4,15 грамма. Отрезки картона и одна таблетка содержали наркотическое средство d-лизергид (ЛСД) массой 0,29 грамма.
Задержанный заявил, что не помнит, при каких обстоятельствах запрещённые вещества оказались в его багаже. При этом он отметил, что знаком с таможенными правилами лишь частично. В отношении пассажира возбудили уголовное дело по факту контрабанды наркотиков.
