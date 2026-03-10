В Домодедово задержали пассажира из Индии с ЛСД и амнезией

10 марта 2026, 11:11

В Домодедово таможенники изъяли прегабалин и ЛСД у прибывшего из Индии пассажира

Фото: Istock/yurok

В аэропорту Домодедово таможенники обнаружили наркотики у пассажира, прибывшего из Индии. Подробности сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).