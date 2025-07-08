В восьми округах Московской области починили остановочные павильоны
Повреждённые автобусные остановки отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в восьми округах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В городской черте остановочные павильоны починили на Комсомольской и улице народного Ополчения в Красногорске, на Старом Дмитровском шоссе в Долгопрудном и на Разинском шоссе в микрорайоне Салтыковка округа Балашиха», — говорится в сообщении.Кроме того, работы по ремонту остановочных павильонов провели в малых населённых пунктах: в солнечногорском посёлке городского типа Андреевка, в деревне Тимково Богородского округа, на Осташковском шоссе в деревне Бородино округа Мытищи, на 83-м километре Каширского шоссе в округе Ступино и на улице Николая Птицына в коломенском селе Нижнее Хорошово.