Жителей Подмосковья пригласили на Всероссийский диктант «Россия — дом народов»
Жители Московской области 8 сентября смогут присоединиться ко Всероссийскому диктанту «Россия — дом народов», который пройдет в День языков народов Российской Федерации. Организаторами акции выступили ФГБУ «Дом народов России» и интернет-энциклопедия «Рувики» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Института языкознания РАН и фонда «Тотальный диктант».
Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе рассказала о предстоящем диктанте:
«Мероприятие приурочено к Году единства народов России. Присоединиться к диктанту и проверить свои знания могут все желающие. Приглашаю всех принять участие».
Участники смогут написать диктант в онлайн-формате. В день проведения на официальной платформе «Рувики» будет организована трансляция, а сам текст можно будет выбрать на одном из 21 языка народов России. В числе доступных вариантов — русский, татарский, башкирский, якутский и другие.
Для участия необходимо 8 сентября зайти на сайт dictant.ruwiki.ru, пройти регистрацию, выбрать язык и выполнить инструкции платформы. После завершения диктанта в личном кабинете автоматически сформируется именной электронный сертификат, подтверждающий участие.