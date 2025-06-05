Загруженность дорог Московской области утром 5 июня составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности подмосковных дорог по состоянию на утро четверга, 5 июня, оценивается на четыре балла и десяти возможных. Основные заторы отмечаются на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали более миллиона машин, что на полтора процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.