Загруженность дорог Московской области утром 5 июня составила четыре балла

05 июня 2025, 10:09

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Уровень загруженности подмосковных дорог по состоянию на утро четверга, 5 июня, оценивается на четыре балла и десяти возможных. Основные заторы отмечаются на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.







«Сложности с проездом наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.