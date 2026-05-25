В восьми подмосковных округах починили дорожные ограждения

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Перильные, тросовые и металлические барьерные ограждения починили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в восьми округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.





Перильные ограждения не дают машинам заехать на тротуар, а пешеходам — выйти на проезжую часть в неположенном месте, тросовые ограждения разделяют транспортные потоки, а барьерные препятствуют съезду на обочину.





«В городской черте ограждения отремонтировали на улице 9-й Гвардейской Дивизии в Истре, улице М.К. Тихонравова в Королёве, на Комсомольском проспекте в Люберцах и на Вишняковском шоссе в Балашихе», — говорится в сообщении.