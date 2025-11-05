В «Восточном Бутово» сдан новый дом на 711 квартир

05 ноября 2025, 09:15

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В подмосковном жилом комплексе «Восточное Бутово» введён в эксплуатацию новый корпус. Разрешение на ввод объекта выдано Министерством жилищной политики Московской области девелоперу «ПИК». Новыми жильцами дома станут 711 семей.







В здании общей площадью 29,6 тыс. кв. метров предусмотрены квартиры разной планировки — от студий до трёхкомнатных.



Входные группы выполнены с учётом принципов безбарьерной среды. Во дворах оборудованы игровые и спортивные площадки для детей и взрослых.



ЖК «Восточное Бутово» расположен в пяти километрах от МКАД по Симферопольскому шоссе, в Ленинском округе. В квартале уже работают шесть детских садов и две школы, ещё несколько объектов находятся в строительстве.



Для жителей предусмотрены две поликлиники и многоуровневый паркинг, благодаря которому дворы останутся свободными от автомобилей.

