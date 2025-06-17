В Ярославле проведут Театральную неделю со спектаклями, концертами и шествием
Театральная неделя будет проходить в Ярославле с 23 по 30 июня, масштабный фестиваль сценического искусства посвятят 275-летию первого русского профессионального театра — Волковского, сообщает пресс-служба фестиваля.
«Во время Театральной недели улицы и площади города превратятся в сценическое пространство. Каждый день там будут разыгрывать представления, давать спектакли и концерты. Бесплатные мероприятия для жителей и города организуют на «карамельной», «золотой» и «зеленой» сценах – на площади Юности, на Советской площади и в парке на Стрелке», — говорится в сообщении.Программы разработаны для зрителей всех возрастов. Кроме того, 29 июня в три часа дня в центре Ярославля начнётся масштабное театральное шествие, в котором примут участие более тысячи артистов.
Подробная информация о мероприятии размещена по ссылке.