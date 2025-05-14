В Петербурге 18 мая состоится костюмированный «Забег Петров Первых»

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В воскресенье, 18 мая, в Приморском парке Победы пройдёт ежегодный забег «Бегом с Дневником», в рамках которого также состоится традиционный «Забег Петров Первых».
Мероприятие проведут в честь празднования Дня города, а участие в забеге примут более трёх тысяч человек, пишет «Петербургский дневник».
Также для участников подготовят дистанции 5 и 10 километров, а для детей — на 500 метров и 1 километр. Всех участников мероприятия наградят медалями финишеров, а победителей в каждой категории — кубками и ценными призами от партнеров.
Тем временем в городах Сибири проведут Зелёный Марафон, в котором примут участие порядка девяти тысяч человек. На забег, который пройдёт 11 мая в Кемерове, зарегистрировались уже более 1000 человек, а в Новокузнецке — более 720, сообщает «Сiбдепо».
Отмечается, что в Кемерове будут организованы дистанции на 10 км и 4,2 км, а также инклюзивный забег и скандинавская ходьба. Для детей также подготовят отдельные дистанции.
В Новокузнецке участникам предложат взрослую дистанцию на 4,2 км, инклюзивный забег, скандинавскую ходьбу и дистанции для детей.
Для всех гостей мероприятия будут организованы концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные активности для всей семьи, детская анимация. Принять участие можно бесплатно, однако необходима предварительная регистрация.
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«Стать императором может каждый желающий! Для этого необходимо зарегистрироваться в группе «Бегом с Дневником» во «ВКонтакте» и подготовить атрибуты Петровской эпохи – треуголки, сюртуки, жабо или камзолы. Участники костюмированного забега пробегут специальную дистанцию в 353 метра — в честь дня рождения Петра I, которому исполняется 353 года», — говорится в сообщении.
Также для участников подготовят дистанции 5 и 10 километров, а для детей — на 500 метров и 1 километр. Всех участников мероприятия наградят медалями финишеров, а победителей в каждой категории — кубками и ценными призами от партнеров.
Тем временем в городах Сибири проведут Зелёный Марафон, в котором примут участие порядка девяти тысяч человек. На забег, который пройдёт 11 мая в Кемерове, зарегистрировались уже более 1000 человек, а в Новокузнецке — более 720, сообщает «Сiбдепо».
Отмечается, что в Кемерове будут организованы дистанции на 10 км и 4,2 км, а также инклюзивный забег и скандинавская ходьба. Для детей также подготовят отдельные дистанции.
В Новокузнецке участникам предложат взрослую дистанцию на 4,2 км, инклюзивный забег, скандинавскую ходьбу и дистанции для детей.
Для всех гостей мероприятия будут организованы концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные активности для всей семьи, детская анимация. Принять участие можно бесплатно, однако необходима предварительная регистрация.
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Элина Позднякова