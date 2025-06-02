Игорь Дивеев высказался о будущем Миралема Пьянича в ЦСКА
Игорь Дивеев желает видеть Миралема Пьянича в составе ЦСКА
Защитник «ЦСКА» Игорь Дивеев выразил желание видеть полузащитника Миралема Пьянича в составе команды в следующем сезоне. О будущем игрока он высказался в беседе с корреспондентом «РБ Спорт».
«Хочу ли я, чтобы Пьянич остался в ЦСКА? Да, я скажу да. Зависит не от меня, но я бы хотел»», — заявил футболист.Он также отметил, что с помощью Пьянича армейцам будет проще бороться за чемпионство.
В сезоне-2024/2025 московский клуб набрал 59 очков и занял третье место в РПЛ. Из тридцати матчей команда Марко Николича выиграла семнадцать, проиграла пять, а также восемь раз сыграла вничью. Вчера «ЦСКА» стал обладателем FONBET Кубка России, обыграв «Ростов» в Суперфинале турнира.