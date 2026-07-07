В Заозерье убрали навалы мусора по просьбе жителей

07 июля 2026, 15:31

Фото: istockphoto/Olga Petrova-Apostolova

Жители деревни Заозерье Павлово-Посадского округа подняли тревогу в соцсетях. В одном из популярных региональных пабликов они рассказали о заваленной мусором дороге, нескошенной траве и свалках отходов, которые подолгу никто не вывозил.