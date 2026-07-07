В Заозерье убрали навалы мусора по просьбе жителей
Жители деревни Заозерье Павлово-Посадского округа подняли тревогу в соцсетях. В одном из популярных региональных пабликов они рассказали о заваленной мусором дороге, нескошенной траве и свалках отходов, которые подолгу никто не вывозил.
Проверка, организованная профильными службами, вскрыла неожиданную причину коммунального провала. Выяснилось, что проблемная площадка для сбора мусора обслуживает исключительно местное кладбище. Но с началом дачного сезона владельцы соседних участков решили сберечь средства на вывозе своих отходов. Каждые выходные они привозили на эту небольшую площадку мешки с бытовым мусором, и она моментально переполнялась.
На данный момент ситуация полностью нормализована. Коммунальщики взяли объект под наблюдение: весь накопившийся хлам вывезен, а прилегающая зона тщательно очищена от мелкого сора. Власти Павлово-Посадского округа призывают жителей и гостей Заозерья бережно относиться к экологии родного края, уважать труд коммунальных служб и выбрасывать мусор только в предназначенных для этого местах.
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