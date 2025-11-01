В Зарайске 18,5 тысяч жителей прошли диспансеризацию
Около 18,5 тысяч жителей Зарайска уже прошли бесплатную диспансеризация. В её рамках каждый желающий может прийти на медобследование по медицинскому полису, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Такая возможность доступна не только в Зарайской больнице, но и на рабочих местах, что позволяет жителям сэкономить время.
«На сегодня уже 18,5 тысяч зарайцев воспользовались этой возможностью, что говорит о высоком уровне вовлечённости населения в заботу о своём здоровье. Диспансеризация – важный шаг к профилактике заболеваний. Власти Зарайска продолжают активно работать над тем, чтобы сделать медицинские услуги доступными для каждого», – рассказали в пресс-службе.
В местную администрацию для проведения диспансеризации направили бригаду медиков. Глава муниципалитета Виктор Петрущенко тоже прошёл проверку, подчеркнув её важность. Он напомнил, что ранняя диагностика заболеваний позволяет выявить их на начальных стадиях, что делает лечение более эффективным и менее затратным.
Процедура занимает всего несколько минут. Терапевт проводит осмотр, назначает анализы, а также проверяет зрение, работу сердца и лёгких.