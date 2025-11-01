В Зарайске 18,5 тысяч жителей прошли диспансеризацию

01 ноября 2025, 19:08

оригинал Фото: пресс-служба м. о. Зарайск

Около 18,5 тысяч жителей Зарайска уже прошли бесплатную диспансеризация. В её рамках каждый желающий может прийти на медобследование по медицинскому полису, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Такая возможность доступна не только в Зарайской больнице, но и на рабочих местах, что позволяет жителям сэкономить время.

«На сегодня уже 18,5 тысяч зарайцев воспользовались этой возможностью, что говорит о высоком уровне вовлечённости населения в заботу о своём здоровье. Диспансеризация – важный шаг к профилактике заболеваний. Власти Зарайска продолжают активно работать над тем, чтобы сделать медицинские услуги доступными для каждого», – рассказали в пресс-службе.