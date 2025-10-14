Загруженность дорог в Подмосковье утром 14 октября составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на 15 вылетных магистралях.
«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Водителей также предупредили, что сегодня на территории региона ожидаются дожди, и призвали быть внимательными за рулём, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и воздерживаться от резких маневров.