Загруженность дорог в Подмосковье утром 14 октября составила пять баллов

14 октября 2025, 09:54

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы отмечаются на 15 вылетных магистралях.

«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.