Житель подмосковного села устроил в своём доме нарколабораторию

14 октября 2025, 09:08

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Лабораторию по производству наркотика мефедрона обнаружили полицейские в одном из домов в селе Карпово Раменского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным полиции, незаконное производство организовал в октябре прошлого года 25-летний хозяин дома. Всё необходимое для этого молодой человек закупил в даркнете.





«При обыске в доме изъяли канистры с прекурсорами, лабораторное оборудование и лоток с веществом. Экспертиза показала, что вещество является мефедроном массой более килограмма», — говорится в сообщении.