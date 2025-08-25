В Подмосковье продлили выдачу сертификатов для переселения из аварийного жилья

25 августа 2025, 13:38

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Программу по выдаче сертификатов для переселения из аварийного жилья продлили в Московской области до 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.





Сертификаты выдаются собственника аварийного жилья, а также — с 25 июля — людям, проживающим в аварийных домах по договору социального найма.



