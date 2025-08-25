В Подмосковье продлили выдачу сертификатов для переселения из аварийного жилья
Программу по выдаче сертификатов для переселения из аварийного жилья продлили в Московской области до 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
Сертификаты выдаются собственника аварийного жилья, а также — с 25 июля — людям, проживающим в аварийных домах по договору социального найма.
Сумма сертификата исчисляется из расчёта 174 839 рублей за квадратный метр. При этом минимальной площадью считается 28 квадратных метров, даже если в реальности квартира в аварийном доме меньше.«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. Программу запустили 1 июня. Больше всего заявок на сертификаты подали в округах Шатура (271), Щёлково (109) и Орехово-Зуевский (72)», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.