В Зарайском парке отметили «Синичкин день»
Видео: администрация г.о. Зарайск
В Зарайском центральном парке культуры и отдыха прошёл тематический праздник «Синичкин день», посвящённый заботе о птицах в холодное время года.
Мероприятие собрало детей и их родителей — все пришли, чтобы узнать историю события, послушать пословицы о пернатых и разгадать увлекательные загадки. Участники объединились с одной целью: помочь птицам.
Ребята с удовольствием вешали кормушки на деревья, наполнили их кормом, чтобы птицы были сытыми в холодные осенние дни, а затем угощались тёплым чаем и ароматными пряниками. Инициатива стала отличной возможностью формировать у детей чувство ответственности за природу и сострадание к животным.
Педагоги и организаторы призывают делиться информацией о дате с друзьями и близкими — ведь чем больше участников, тем больше добрых дел можно совершить. Праздник прошёл в тёплой, дружеской атмосфере, способствуя укреплению связей между людьми и созданию хорошего настроения.
