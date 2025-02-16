Россиянам объяснили рост тарифов на капремонт квартир с января 2025 года

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С 1 января во многих регионах России повысились тарифы на капитальный ремонт многоквартирных домов. О причинах изменений агентству «Прайм» рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ и эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Светлана Мусиенко.
Она отметила, что регионы самостоятельно устанавливают тарифы, опираясь на программы капитального ремонта и методические рекомендации Минстроя. В расчетах учитываются укрупненные стоимости работ и услуг, а при их отсутствии – сметная документация за последние 1-3 года.
Однако решение по введению дифференцированных тарифов принимается на региональном уровне и не является обязательным повсеместно.
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«Тарифы на капремонт напрямую зависят от стоимости работ и услуг, а также материалов, необходимых для его проведения. Поскольку в последние годы наблюдался устойчивый рост стоимости различных стройматериалов, и общий уровень инфляции был выше запланированного, это неизбежно привело к росту тарифов, в том числе на капитальный ремонт», — объяснила Мусиенко.В некоторых регионах введены дифференцированные тарифы: например, жильцы домов с лифтами платят больше. Все зависит от типа жилья, его технического оснащения и возраста.
Однако решение по введению дифференцированных тарифов принимается на региональном уровне и не является обязательным повсеместно.
Ранее сообщалось, что в России изменят порядок проведения медосмотра на опьянение.
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Мария Моисеева