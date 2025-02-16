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Россиянам объяснили рост тарифов на капремонт квартир с января 2025 года

Доцент Мусиенко: тарифы на капремонт жилья выросли с 1 января из-за удорожания услуг
Фото: iStock/Dominik Spalek

Фото: iStock/Dominik Spalek

С 1 января во многих регионах России повысились тарифы на капитальный ремонт многоквартирных домов. О причинах изменений агентству «Прайм» рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ и эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Светлана Мусиенко.
Она отметила, что регионы самостоятельно устанавливают тарифы, опираясь на программы капитального ремонта и методические рекомендации Минстроя. В расчетах учитываются укрупненные стоимости работ и услуг, а при их отсутствии – сметная документация за последние 1-3 года.

«Тарифы на капремонт напрямую зависят от стоимости работ и услуг, а также материалов, необходимых для его проведения. Поскольку в последние годы наблюдался устойчивый рост стоимости различных стройматериалов, и общий уровень инфляции был выше запланированного, это неизбежно привело к росту тарифов, в том числе на капитальный ремонт», — объяснила Мусиенко.
В некоторых регионах введены дифференцированные тарифы: например, жильцы домов с лифтами платят больше. Все зависит от типа жилья, его технического оснащения и возраста.

Однако решение по введению дифференцированных тарифов принимается на региональном уровне и не является обязательным повсеместно.

Ранее сообщалось, что в России изменят порядок проведения медосмотра на опьянение.

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Россиянам посоветовали временно удалить WhatsApp* из-за новой «бреши» в безопасности
Эксперт по кибербезопасности Раевский посоветовал временно удалить WhatsApp*
16 февраля 2025, 05:32

Фото: iStock/:tadamichi

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский рекомендовал пользователям временно удалить WhatsApp из-за обнаруженной критической уязвимости. Об этом сообщило издание aif.ru со ссылкой на его комментарий.
Брешь в системе безопасности мессенджера позволяет вредоносным программам проникать на устройства, однако, по словам Раевского, такие атаки носят выборочный характер и обычно нацелены на лиц с ценной информацией.

«Можно удалить просто WhatsApp* со своего устройства и некоторое время им не пользоваться. Но опять-таки я еще раз повторюсь, что вот эти вот уязвимости нулевого дня...», — предостерег он.
Раевский уточнил, что «уязвимости нулевого дня», используемые для взлома, стоят миллионы долларов, поэтому массовое мошенничество с их помощью маловероятно. Он также отметил, что подобные риски существуют во всех популярных приложениях, и их устранение зависит от своевременных обновлений разработчиков.

Ранее стало известно, что МВД выявило опасную уязвимость WhatsApp* для шпионского ПО. По данным ведомства, программа Graphite проникает на телефоны через PDF-файлы, распространяемые в групповых чатах приложения, без необходимости открытия файла или перехода по ссылкам.

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*принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России
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В России изменят порядок проведения медосмотра на опьянение
Минздрав собрался изменить порядок проведения медосвидетельствования на опьянение
16 февраля 2025, 01:23

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

Минздрав России подготовил проект обновленного порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщила пресс-служба ведомства.
«Министерством здравоохранения Российской Федерации разработан проект актуализированного порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)», — говорится в сообщении.
Подробную информацию можно получить на сайте «regulation.gov.ru».

В проекте уточнены правила вынесения заключений по результатам медицинского освидетельствования, а также его проведения. Изменения затронут процедуры для лиц, которым требовалась экстренная помощь, например, пострадавшим в ДТП.

Пересмотрен список наркотических и психотропных веществ с учетом текущей структуры наркопотребления в стране.

Кроме того, министерство конкретизировало условия получения добровольного согласия на процедуру и основания для отказа от ее проведения.

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«Спасибо, что читали»: В Тюмени скончался 16-летний блогер Никита Горбунов, который вел блог о борьбе с раком
В Тюмени скончался 16-летний блогер Никита Горбунов, который писал о борьбе с раком
16 февраля 2025, 01:05

Никита Горбунов (Фото: Telegram @NGGORBUNOV)

16-летний блогер из Тюмени Никита Горбунов, чья отчаянная борьба с раком стала символом мужества для его подписчиков, ушел из жизни в минувшие выходные. О потере сообщила его семья в соцсетях 15 февраля.
«15 февраля 2025 года в 06:15 Горбунов Никита умер в тюменской больнице от болезни. Увы, но чудо не произошло. Спасибо, что смотрели и читали его. Помним, любим, скорбим...», — объявили подписчикам в блоге.
Юный танцор, блиставший на сцене с командой Mafia Junior, вёл откровенный онлайн-дневник о борьбе с онкологией, где смешивал боль химиотерапии с шутками и улыбками, а падения от слабости — с мечтами о будущем. Он писал о добром, светлом, без стыда показывал фото с трудностями.

Последние посты, выложенные за дни до смерти, показывает, что юноша старался держать оптимистичный настрой.

«Ну, наша неделя снова началась с больницы! Предварительно ехали на два дня прокапать тромбоциты, заодно гемоглобин приподнять. Но после вчерашнего переливания они упали только ниже. Сегодня капали повторно. Ждем, что скажут завтра», — делился Горбунов.
Но «завтра» для Никиты так и не наступило.

Всего через два месяца Никите исполнилось бы 17 — возраст, до которого он мечтал дотянуть, несмотря на острый лимфобластный лейкоз. Этим заболеванием крови и костного мозга страдают преимущественно дети.

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Рейд против наркотиков провел полицейский в костюме капибары в Перу
15 февраля 2025, 16:00

Фото: istockphoto/tane-mahuta

Антинаркотический рейд в костюме капибары провел полицейский в Перу. Об этом пишет ТАСС.
По информации журналистов, силовик задерживал наркодилера в районе Лурин. Злоумышленника взяли с поличным, когда тот открыл дверь. Полицейские обнаружили у наркоторговца 1.7 тысячи доз марихуаны и кокаина.

Ранее сообщалось, что в Москве открыто уголовное дело против мужчины, подозреваемого в добавлении ртути в пищу знакомому. Предварительно, причиной инцидента стала ревность.

Кроме того, в Орловской области влюбленная пара забила друг друга до смерти одним молотком. Романтика сменилась ссорой молодых людей, в результате которой произошла трагедия. Подробности в материале «Радио 1».

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#полиция
#наркотики
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#новости
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#животные
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Юрист рассказал о новом виде мошенничества
Юрист Виноградов: аферисты могут использовать СНИЛС россиян для своих целей
15 февраля 2025, 11:28

Фото: istockphoto/Diy13

СНИЛС россиян могут использовать мошенники, чтобы оформлять на своих жертв банковские кредиты. Об этом «Ленте.ру» рассказал декан правового факультета Высшей школы экономики Вадим Виноградов.
Эксперт подчеркнул, что аферисты способны своровать профиль на Госуслугах, меняя в нем данные, чтобы получать налоговые вычеты и социальные выплаты.

Помимо всего прочего, злоумышленники могут зарегистрировать аккаунт и электронный кошелек в финансовых учреждениях.

«СНИЛС — это ключевой элемент финансовой и социальной идентичности, содержащий важные персональные данные. Если у злоумышленника окажутся эти и другие персональные данные человека, например, копия паспорта, он может попытаться оформить на его имя кредит в банке», — пояснил Вадим Виноградов.

Накануне стало известно, что мошенники используют многоуровневую схему с «сотрудниками госструктур».

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