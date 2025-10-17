Достижения.рф

В Зеленограде собаке провели операцию по удалению 28 зубов

Фото: istockphoto / Iuliia Zavalishina

Врачи Зеленоградской ветеринарной клиники провели сложную операцию девятилетней собаке по кличке Пенелопа, удалив ей 28 зубов за два часа. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.



Хозяйка метиса обратилась в клинику из-за того, что питомец стал медленно есть, вздрагивал и страдал от неприятного запаха изо рта. Осмотр показал тяжёлые стоматологические проблемы: почти все зубы были смещены из-за зубного камня, а также диагностированы пародонтоз и прикорневое воспаление.

После обследования и допуска к наркозу Пенелопе назначили плановую операцию, к которой привлекли команду хирургов и анестезиолога — Александра Медникова, Елену Алешину и Надежду Кузину.

Рентген подтвердил поражение большинства зубов, включая развитие периостита и абсцессов. Операцию провели под газовой анестезией, оставив только клыки и резцы. По словам специалистов, удаление большого количества зубов у пожилых животных — частая и необходимая мера. После восстановления питомцы продолжают есть сухой корм без ограничений.

Пенелопа проходила двухнедельный курс восстановления, включавший антибиотики и обработку полости рта. Уже через неделю она вернулась к привычному рациону и активной жизни.

Дайана Хусинова

