В Зеленограде собаке провели операцию по удалению 28 зубов
Врачи Зеленоградской ветеринарной клиники провели сложную операцию девятилетней собаке по кличке Пенелопа, удалив ей 28 зубов за два часа. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.
Хозяйка метиса обратилась в клинику из-за того, что питомец стал медленно есть, вздрагивал и страдал от неприятного запаха изо рта. Осмотр показал тяжёлые стоматологические проблемы: почти все зубы были смещены из-за зубного камня, а также диагностированы пародонтоз и прикорневое воспаление.
После обследования и допуска к наркозу Пенелопе назначили плановую операцию, к которой привлекли команду хирургов и анестезиолога — Александра Медникова, Елену Алешину и Надежду Кузину.
Рентген подтвердил поражение большинства зубов, включая развитие периостита и абсцессов. Операцию провели под газовой анестезией, оставив только клыки и резцы. По словам специалистов, удаление большого количества зубов у пожилых животных — частая и необходимая мера. После восстановления питомцы продолжают есть сухой корм без ограничений.
Пенелопа проходила двухнедельный курс восстановления, включавший антибиотики и обработку полости рта. Уже через неделю она вернулась к привычному рациону и активной жизни.
