Ву: «Спартак» – самый большой клуб России
Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву считает, что «красно-белые» являются величайшим клубом страны.
Он отметил, что при выборе команды для перехода, именно «Спартак» привлек его внимание.
«Когда думаю о России, я думаю в первую очередь о «Спартаке», — заявил футболист.
Ву в беседе с Metaratings.ru подчеркнул, что у клуба много великих побед в прошлом, и команда должна продолжать традиции. После 22 туров «Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 38 очками. 5 апреля «красно-белые» встретятся с «Локомотивом». Матч начнётся в 19:30 по московскому времени.
