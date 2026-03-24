Жители Подмосковья примут участие во всероссийском конкурсе «Ты в игре»
Подмосковье примет участие во всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре». Его шестой год проводит АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минспорта.
Конкурс проходит при поддержке заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко. Проект направлен на достижение поставленной президентом цели — привлечь к занятиям физкультурой и спортом 70% россиян до 2030 года.
За пять лет в нем представили более 21 тысячи проектов со всей страны. В 2025 году подали свыше 5,5 тысячи заявок, 280 проектов стали полуфиналистами, 34 вышли в финал. Прием заявок на шестой сезон продлится до 31 марта 2026 года. На 16 марта подали около 1,6 тысячи заявок, 49 из которых — из Московской области.
Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей в основных номинациях: «Дети в спорте», «Точка старта», «Масштаб», «Трансформация в спорте», «Безграничные возможности». Гран-при — 1 миллион рублей на развитие проекта.
Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте тывигре.рф.
