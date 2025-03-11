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В женском турнире по стрельбе в Рузе приняли участие 20 команд

Фото: пресс-служба Рузского м.о.

Фото: пресс-служба Рузского м.о.

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Ежегодный турнир по стрельбе из пневматической винтовки среди женских команд, посвященный Международному женскому дню, состоялся в подмосковной Рузе, за победу соревновались 20 команд из Рузского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«По итогам соревнований первое место турнира завоевала команда «Вижу цель» (КСП). На вторую ступень пьедестала почёта поднялась команда «Яблочки» (Управление спорта Рузского муниципального округа) и бронзу завоевала команда «Ласточки», представляющая окружное МБУ «Благоустройство», — говорится в сообщении.
Кроме того, лучшим стрелком турнира была признана Лариса Бурова из команды «Вижу цель», которая набрала в ходе соревнований 47 очков.

Победителей и призёров турнира наградили кубками, медалями и грамотами.

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#спорт
#рузский городской округ
#стрельба
#турнир
В Раменском городском округе приводят в порядок дороги после зимы
11 марта 2025, 17:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

С приходом тёплой и сухой погоды встал вопрос о приведении дорог в порядок после зимы. Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев принял участие в еженедельном совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьёва, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Встреча прошла в формате видеоконференции, и одной из ключевых тем стало приведение дорожной инфраструктуры в готовность к весенне-летнему сезону.

В рамках подготовки проводится комплекс мероприятий: переоснащение дорожной техники, уборка проезжей части, обслуживание водопропускных систем, ремонт покрытия и устранение дефектов. Кроме того, ведутся работы по повышению безопасности движения, благоустройству дорожных объектов и санитарной очистке прилегающих территорий.

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#подмосковье
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#дороги
#подготовка
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Сотрудниц красногорской компании «СИМА» наградили за помощь фронту
11 марта 2025, 17:07

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Сотрудницам красногорской производственной компании «СИМА» и волонтёрам вручили награды за помощь участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Компания «СИМА», основанная в 2022 году, объединила одиннадцать сотрудниц и 17 волонтёров. Они плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и поддерживают дух бойцов творческими выступлениями», — говорится в сообщении.
В преддверии Международного женского дня исполнительный директор ПК «СИМА» Игорь Еня и представители окружной администрации поздравили сотрудниц предприятия и вручили им по поручению главы округа Дмитрия Волкова наградные знаки «Благодарю за труд» и благодарственные письма.

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В красногорском ЖК «Квартал Строгино» продолжается строительство детского сада
11 марта 2025, 17:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В городском округе Красногорск продолжается строительство детского сада в рамках развития инфраструктуры жилого комплекса «Квартал Строгино». В настоящее время монолитный каркас здания готов на 70%, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Завершение монолитных работ запланировано на ближайшие месяцы, после чего начнётся кладка стен и возведение внутренних перегородок. На данный момент готовность объекта составляет 24%, что позволит ввести его в эксплуатацию одновременно с первой очередью жилого корпуса №1.

Трёхэтажное здание общей площадью около 2,5 тысячи квадратных метров рассчитано на пять детских групп. Внутри предусмотрены все условия для комфортного пребывания воспитанников: физкультурный и музыкальный залы, универсальный класс для творческих занятий, медицинский и логопедический кабинеты, а также современный пищеблок с горячим и холодным цехами. У входа оборудуют колясочную и пост охраны.

На территории детского сада обустроят пять игровых площадок с развивающими элементами, песочницами, качелями и горками. По периметру участка установят ограждение.

В рамках строительства ЖК «Квартал Строгино» предусмотрено возведение четырёх жилых корпусов, школы на 1100 учеников и двух детских садов общей вместимостью 425 мест. Первую очередь объектов планируется сдать одновременно с образовательной инфраструктурой. В дальнейшем в комплексе также появится поликлиника для детей и взрослых.

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#жк
#красногорск
#детский сад
#подмосковье
#строительство
#подмосковные стройки
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На юбилейном красногорском турнире КВН победила команда гимназии №6
11 марта 2025, 16:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Тридцатый турнир команд КВН завершился в городском округе Красногорск, за победу боролись пять команд, представляющих разные учебные заведения округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участие в турнире приняли команды Стартап 18», «Даёшь молодёжь», «Импульс», «Степень свободы» и «Забавное будущее». Ребята шутили, танцевали и пели. Их выступления оценивало жюри, в которое вошли деятели культуры, участники КВН, а также представители окружной администрации», — говорится в сообщении.
Победу на юбилейном турнире завоевала команда «Степень свободы» из гимназии №6. Участникам вручили Кубок чемпиона, а также сертификат на 50 тысяч рублей. На второе место вышла команда «Импульс» от местного Молодёжного центра, а третье остальные участники финала разделили третье место. Призёрам также вручили денежные сертификаты от администрации округа.

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#красногорск
#квн
#турнир
#культура
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Подмосковный пенсионер дал отпор нацелившимся на его квартиру мошенникам
11 марта 2025, 16:35

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Телефонные мошенники попытались вынудить 72-летнего жителя подмосковного Егорьевска продать его квартиру и передать им полученные за неё деньги — 2,5 млн рублей, но мужчина вовремя понял, с чем столкнулся, и обратился в полицию, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Афера началась с того, что пенсионеру позвонил неизвестный и начал убеждать, что его недвижимостью собираются завладеть мошенники. И чтобы «уберечь» имущество, его нужно срочно продать и передать вырученные деньги курьеру, который положит их на «безопасный счёт», — говорится в сообщении.
Пенсионер догадался, что имеет дело с мошенниками и обратился в полицию. Дальнейшая операция проходила под контролем полицейских. При передаче муляжа денег они задержали курьера мошенников — 19-летнего жителя Новосибирска.

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