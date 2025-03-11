В женском турнире по стрельбе в Рузе приняли участие 20 команд

Фото: пресс-служба Рузского м.о.
Ежегодный турнир по стрельбе из пневматической винтовки среди женских команд, посвященный Международному женскому дню, состоялся в подмосковной Рузе, за победу соревновались 20 команд из Рузского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«По итогам соревнований первое место турнира завоевала команда «Вижу цель» (КСП). На вторую ступень пьедестала почёта поднялась команда «Яблочки» (Управление спорта Рузского муниципального округа) и бронзу завоевала команда «Ласточки», представляющая окружное МБУ «Благоустройство», — говорится в сообщении.Кроме того, лучшим стрелком турнира была признана Лариса Бурова из команды «Вижу цель», которая набрала в ходе соревнований 47 очков.
Победителей и призёров турнира наградили кубками, медалями и грамотами.
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