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В жилом комплексе «Императорские Мытищи» будет построен третий корпус парковки

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

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ГК «Гранель» приступила к реализации третьего корпуса парковочного пространства в жилом комплексе «Императорские Мытищи». Министерство жилищной политики Московской области уже выдало разрешение на возведение третьего корпуса наземного паркинга, рассчитанного на 652 автомобиля.
Третья очередь парковочного комплекса займет более 24 тысяч квадратных метров. В рамках всего проекта планируется построить три корпуса общей вместимостью 1825 машино-мест. Новый объект будет оборудован современной системой видеонаблюдения и круглосуточным постом охраны для обеспечения безопасности.

На данный момент жители комплекса могут воспользоваться открытой парковкой на 505 мест, где уже созданы необходимые инфраструктурные элементы: проезды и тротуары общей площадью 1445 квадратных метров.

Жилой комплекс комфорт-класса «Императорские Мытищи» располагается в 7 километрах от МКАД. На сегодняшний день в эксплуатацию введено 16 корпусов, включающих 7141 квартиру. Для жителей работают образовательные учреждения: школа на 1100 мест и детский сад на 320 воспитанников. Общая площадь застройки составляет около 500 тысяч квадратных метров.

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#парковка
В Подмосковье задержали подростка, помогающего телефонным мошенникам
03 марта 2025, 09:40

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Семнадцатилетнего ранее судимого жителя Новосибирска задержали солнечногорские полицейские по подозрению в участии в мошеннической схеме, в результате которой 75-летняя местная жительница лишилась сбережений и квартиры, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, пенсионерке позвонил неизвестный, представился работником Пенсионного фонда и под предлогом уточнения трудового стажа выманили у неё пароль от «Госуслуг». Женщина поняла это и сменила пароль. Но через два дня её позвонили якобы из ФСБ и сказали, что по её паспортным данным сделан денежный перевод на территорию Украины, так что теперь на женщину заведено уголовное дело. И во избежание неприятностей ей следует отдать курьеру деньги со своего счёта — 540 млн рублей», — говорится в сообщении.
Женщина выполнила это распоряжение. Но затем её стали убеждать, что мошенники хотят продать её квартиру, и чтобы помешать им, она должна сделать это первая, а деньги передать аналогичным образом. Женщина сделала и это и передала курьеру вырученную сумму — около 4 млн рублей. После этого она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

В результате расследования полицейские задержали забиравшего деньги курьера. Он рассказал, что нашёл эту работу через один из мессенджеров. Сейчас полиция выясняет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям и разыскивает остальных участников мошенничества.

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#мошенничество
#полиция
#мвд московской области
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Жители Московской области завоевали более 49 000 знаков ГТО в 2024 году
03 марта 2025, 09:22

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В 2024 году жители Московской области получили 49 650 знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В испытаниях приняли участие 64 141 человек, из которых 49 650 успешно выполнили нормативы и были отмечены знаками отличия. Золотые знаки получили 25 328 участников, серебряные — 13 911, а бронзовые — 10 411.

Всего в 2024 году в центрах тестирования Подмосковья прошло более 3 000 мероприятий для разных возрастных категорий. Лидерами по количеству полученных знаков отличия стали Красногорск (5 298), Химки (4 939) и Раменское (3 528).

В Московской области работают 67 центров тестирования, где любой желающий может проверить свои силы и получить знак отличия.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Адреса центров доступны на сайте министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Стоит отметить, что знак ГТО дает абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы и колледжи, но учитывается только та награда, которая получена в последний год обучения в школе.

Испытания ГТО в регионе проходят в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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#спорт
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Подмосковные спортсменки завоевали медали соревнований по тайскому боксу
03 марта 2025, 09:20

Фото: istockphoto.com/Veronika Ryabova

Представительницы Московской области Анастасия Чиркова и Яна Ерёмина завоевали награды ХХХ чемпионата и первенства России по тайскому боксу, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Анастасия Чиркова из Сергиева Посада стала лучшей среди юниорок на первенстве России в весовой категории 67 килограммов. А Яна Ерёмина из бойцовского клуба «Кремень» при серпуховской спортивной школе «Зубрёнок» выиграла бронзовую медаль чемпионата.

«Яна Ерёмина провела два достойных боя и завоевала бронзу, уступив в полуфинале спортсменке из Нижнего Новгорода», — говорится в сообщении.
Тридцатый чемпионат и первенство России по тайскому боксу проходили в Екатеринбурге. Участие в соревнованиях приняли 500 спортсменов из 50 российских регионов.

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#медали
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Восемь компаний Подмосковья участвовали в международной выставке в Узбекистане
28 февраля 2025, 23:07

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Восемь подмосковных компаний представили продукцию на международной выставке стройматериалов UzBuild 2025 в Ташкенте. Их участие организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Программа включала презентацию товаров и деловые встречи с потенциальными покупателями. Узбекистанская международная выставка UzBuild ежегодно собирает свыше 450 участников из более чем 15 стран мира. На выставке представляют лучшие достижения и опыт производителей строительных материалов, технологий и специализированного оборудования», – рассказали в ведомстве.
На стенде Московской области были представлены производители дверей и стеновых панелей «Юнион» из Одинцова, систем защиты от протечек воды «Гидроресурс» из Мытищ, двутавровой деревянной балки «Биверс» из Люберец, профнастила «Металлик и Ко» из Одинцова, оборудования для профилирования «Профмашэкспорт» из Подольска, оплаубки и строительных лесов «Промышленник-М» из Люберец, пластиковых ограждений «Колорит» из Подольска, а также деревянных домов «Смарт Вуд» из Сергиева Посада. Узнать больше о международных мероприятиях для экспортёров и подать заявку на участие можно на сайте фонда.

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Минсельхоз Подмосковья разъяснил, как накажут хозяев незарегистрированных собак
28 февраля 2025, 22:39

Фото: iStock / SeventyFour

С 1 марта регистрация собак в Московской области становится обязательной, напомнили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Она официально подтверждает права владельца на конкретное животное.
С начала марта будет предусмотрена административная ответственность для владельцев незарегистрированных собак. До этого требование носило профилактический характер. Каждому питомцу присваивается уникальный личный номер, который вносится в единую региональную базу данных с полной информацией о хозяине. Если животное потеряется, можно будет легко доказать принадлежность.
«Задача – воспитать ответственное отношение к приобретению питомцев и сократить численность безнадзорных животных. Регистрация собак, владельцы которых проживают в регионе обязательна, остальных животных – по желанию. Пройти процедуру нужно в течение 14 дней после достижения питомцем трёхмесячного возраста. Требование распространяется и на взрослых собак, не проходивших процедуру ранее. Животных, сведения о которых уже внесены в реестр, повторно регистрировать не нужно», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Он пояснил, что питомцу водится микрочип с уникальным кодом, который считывается сканером. Так можно проверить, зарегистрировано ли животное в системе.

В Минсельхозпроде Подмосковья уточнили, что теперь за отсутствие регистрации собаки владелец может быть привлечён к административной ответственности по статье 8.52 КоАП. Штраф составляет от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей. При выявлении первого нарушения владельцу выносится предупреждение, если случай повторный, наступает административная ответственность.

Надзор будут осуществлять уполномоченные сотрудники министерства со специальным оборудованием – сканерами для считывая номера чипа. Если чипа нет в базе или отсутствует информация о владельце собаки, это значмт, что регистрацию животное не проходило.

Стоимость введения микрочипа в государственных ветеринарных клиниках Подмосковья составляет 352,40 рублей. Владелец животного вправе установить чип в любой ветеринарной клинике. После успешной регистрации информация о питомце будет внесена в Реестр домашних животных Московской области. Процедура не облагается налогом.

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