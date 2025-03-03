В жилом комплексе «Императорские Мытищи» будет построен третий корпус парковки

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
ГК «Гранель» приступила к реализации третьего корпуса парковочного пространства в жилом комплексе «Императорские Мытищи». Министерство жилищной политики Московской области уже выдало разрешение на возведение третьего корпуса наземного паркинга, рассчитанного на 652 автомобиля.
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