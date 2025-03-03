В жилом комплексе «Императорские Мытищи» будет построен третий корпус парковки

Семнадцатилетнего ранее судимого жителя Новосибирска задержали солнечногорские полицейские по подозрению в участии в мошеннической схеме, в результате которой 75-летняя местная жительница лишилась сбережений и квартиры, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.