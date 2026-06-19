В подольском парке «Дубрава» откроется мобильный ветпункт
Мобильный ветеринарный пункт будет работать в парке «Дубрава» в Подольске в понедельник, 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В медкомплексе можно будет получить консультацию ветеринара, а также привить, чипировать и зарегистрировать питомца в реестре.
«Приём будет проходить с 14:00 до 16:00. Предварительная запись не требуется. С собой нужно взять паспорт и документы на животное. Прививку от бешенства сделают бесплатно, комплексную придётся оплатить», — говорится в сообщении.В администрации округа уточнили, что ветеринарный пункт расположится на площадке для выгула собак.
Ранее сообщалось, что подмосковный ветеринарный голосовой помощник принял более 40 тысяч звонков с момента запуска сервиса в апреле 2025 года.