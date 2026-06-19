В подольском парке «Дубрава» откроется мобильный ветпункт

19 июня 2026, 11:26

оригинал Фото: istockphoto.com/macniak

Мобильный ветеринарный пункт будет работать в парке «Дубрава» в Подольске в понедельник, 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В медкомплексе можно будет получить консультацию ветеринара, а также привить, чипировать и зарегистрировать питомца в реестре.





«Приём будет проходить с 14:00 до 16:00. Предварительная запись не требуется. С собой нужно взять паспорт и документы на животное. Прививку от бешенства сделают бесплатно, комплексную придётся оплатить», — говорится в сообщении.