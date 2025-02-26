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В ЖК «Пригород Лесное» готовность школы на 1100 учеников составляет 93%

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

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В жилом комплексе «Пригород Лесное» от группы «Самолет» подходит к завершению строительство третьей школы, рассчитанной на 1100 учеников. Готовность объекта составляет 93%. Ввести школу в эксплуатацию планируется во втором квартале 2025 года, а обучение в ней начнется с нового учебного года, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В настоящее время в здании завершаются отделочные работы, идет монтаж лифтов, устанавливается мебель. Параллельно специалисты монтируют слаботочные системы, внутридомовое электроосвещение и силовое оборудование.

Территория вокруг школы уже благоустроена: выполнено покрытие и установлены малые архитектурные формы.

Общая площадь трехэтажного здания — 13,6 тысячи квадратных метров. Помимо учебных классов, в школе оборудуют специализированные кабинеты для информатики, иностранных языков, химии и биологии. Также здесь предусмотрены помещения для групп продленного дня, мастерские, зоны отдыха, кабинеты врача и психолога.

Одним из ключевых пространств станет актовый зал, оснащенный профессиональной звуковой и световой аппаратурой, артистической комнатой и кладовой. Для самостоятельной работы учащиеся смогут посещать библиотечно-информационный центр с читальным залом и книгохранилищем. В школьной столовой организуют полноценное питание, а приготовление блюд будет проходить в современном пищеблоке. Для занятий спортом предусмотрены два спортивных зала и отдельный гимнастический зал.

Также в школе оборудуют гардеробные для младших и старших классов, а на входе разместят турникеты и помещение охраны.

Жилой комплекс «Пригород Лесное» расположен в Ленинском городском округе. Здесь уже работают пять детских садов на 1800 мест, две школы на 1100 учеников каждая и поликлиника, рассчитанная на 1000 посещений в смену.

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#строительство
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В Гжельском университете проведут акцию по сбору макулатуры и пластика
26 февраля 2025, 09:46

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Экологическая акция по сбору макулатуры и пластика будет проходить в подмосковном Гжельском государственном университете с 10 по 14 марта, сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.
«В указанные дни добровольцы Гжельского университета будут принимать бумажный и пластиковый мусор в холле первого этажа главного корпуса вуза с 10:25 до 14:00. Адрес главного корпуса: посёлок Электроизолятор, д.67», — говорится в сообщении.
Организаторы акции призывают местных жителей принять участие в этом экологическом мероприятии. Всю собранную макулатуру и пластик волонтёры отправят на переработку.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Эти меры включают финансовую поддержку в виде субсидий, грантов и губернаторский премии «Наше Подмосковье», страхование жизни и здоровья волонтёров, помощь в организации мероприятий, информационную, консультационную и методологическую поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.

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#добровольцы
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В Подмосковье проведут форум-фестиваль для спортсменов с инвалидностью
26 февраля 2025, 09:32

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Форум-фестиваль «О, спорт, ты МИР!» проведёт в четверг, 27 февраля, Московская областная организация инвалидов «Колесница» в Пушкинском округе, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В рамках фестиваля будут организованы спортивные состязания и паралимпийские мастер-классы. Кроме того, будет организован показ технических средств реабилитации и современного спортивного оборудования. В программе также есть панельная дискуссия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мастер-классы проведут по паралимпийским дисциплинам: фехтование на колясках, соревнования по дартсу и настольному теннису и армрестлинг.

Форум-фестиваль будет проходить в пушкинском ТРЦ «Атриум», церемония открытия с шоу-программой и показательными выступлениями начнётся в полдень.

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#пушкинский округ
#фестиваль
#форум
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Свыше 700 сотрудников областного онкодиспансера прошли диспансеризацию
26 февраля 2025, 09:24

Министерство здравоохранения Московской областиФото:

Более 700 сотрудников Московского областного онкологического диспансера прошли ежегодную диспансеризацию, подтверждая важность регулярного контроля за здоровьем, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Комплексное медицинское обследование помогает выявить хронические заболевания, факторы риска и состояния, требующие коррекции.

Для медицинских работников диспансеризация особенно актуальна, поскольку их деятельность связана с высокими нагрузками и стрессами.

«Процесс диспансеризации включал в себя несколько этапов. Кроме того, обязательной частью программы являлась консультация узких специалистов: офтальмолога, оториноларинголога и гинеколога. Регулярные обследования помогают своевременно принимать меры по улучшению самочувствия и предотвращению профессиональных заболеваний», — отметила специалист по охране труда областного онкодиспансера Ольга Панина.

Регулярные проверки позволяют своевременно принимать меры для поддержания здоровья и предотвращения профессиональных заболеваний. Такая практика не только способствует благополучию персонала, но и повышает эффективность работы всего учреждения.

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В Люберцах полицейские спасли из горящего дома двух женщин и собаку
26 февраля 2025, 09:14

Министерство здравоохранения Московской областиФото:

Сотрудники патрульно-постовой службы в Люберцах вынесли из горящей квартиры двух женщин и эвакуировали из соседней квартиры лабрадора, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Лейтенант полиции Василий Соколов, лейтенант полиции Кирилл Русаков, старший сержант полиции Никита Косачев и сержант полиции Павел Поняев ночью в ходе патрулирования заметили столб дыма. Оказалось, что в одном из домов горит квартира на пятом этаже, в которой находятся две женщины. В этот момент к месту пожара подъехали сотрудники МЧС и совместными усилиями полицейские и спасатели вынесли из огня сначала 47-летнюю хозяйку квартиры, а потом её 71-летнюю мать. Кроме того, из соседней квартиры полицейские вывели собаку породы лабрадор», — говорится в сообщении.
Обе женщины были без сознания, их передали медикам скорой помощи. Пенсионерка впоследствии скончалась в больнице.

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В Подмосковье реализуют более 1160 инвестиционных проектов
25 февраля 2025, 22:57

Игорь Брынцалов (Фото: пресс-служба Мособлдумы)

В Московской области сегодня реализуют более 1160 инвестиционных проектов. Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, отчитываясь о результатах работы в Балашихе за 2024 год.
«Регион является одним из самых инвестиционно-привлекательных. У нас реализуется более 1160 инвестпроектов, более 320 из которых – в сфере импортозамещения. Теперь можно размещать импортозамещающее производство на участке площадью менее 2 га», – сказал Брынцалов.
Он также перечислил адресные меры поддержки бизнеса в Подмосковье. Так, в прошлом году появился налоговый вычет для предприятий, безвозмездно передающих оборудование образовательным организациям. Кроме того, мы продлили до конца 2026 года действие льгот для индивидуальных предпринимателей и для IT-организаций

Спикер регионального парламента добавил, что предприниматели Балашихи активно пользуются мерами поддержки. Поэтому округ входит в число самых экономически развитых в Подмосковье.

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