В зоологическом парке-приюте под Клином родился козлёнок редкой породы

09 февраля 2026, 10:56

Видео: пресс-служба администрации г.о. Клин

Козлёнок породы камори родился в парке-приюте «Земля прайда» в городском округе Клин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Неопытная мама-коза отказалась кормить малыша, поэтому заботу о нём взяли на себя работники приюта и его директор Виктор Агафонов.





«Сотрудники сцеживают молоко у козы и дают его козлёнку в бутылочке», — говорится в сообщении.