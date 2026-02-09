В зоологическом парке-приюте под Клином родился козлёнок редкой породы
Видео: пресс-служба администрации г.о. Клин
Козлёнок породы камори родился в парке-приюте «Земля прайда» в городском округе Клин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Неопытная мама-коза отказалась кормить малыша, поэтому заботу о нём взяли на себя работники приюта и его директор Виктор Агафонов.
«Сотрудники сцеживают молоко у козы и дают его козлёнку в бутылочке», — говорится в сообщении.Камори — это редкая порода, выведенная в провинции Синд в Пакистане. У этих коз длинные уши и шея и необычный окрас.
В парке «Земля прайда» спасают и выхаживают самых разных животных — от крупных хищников до травоядных. На днях там приютили кабанчика породы венгерская мангалица. Поросёнку дали имя Король Артур. Он будет жить вместе со слепой свинкой по кличке Принцесса София.