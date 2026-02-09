Достижения.рф

В зоологическом парке-приюте под Клином родился козлёнок редкой породы

Видео: пресс-служба администрации г.о. Клин

Козлёнок породы камори родился в парке-приюте «Земля прайда» в городском округе Клин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Неопытная мама-коза отказалась кормить малыша, поэтому заботу о нём взяли на себя работники приюта и его директор Виктор Агафонов.

«Сотрудники сцеживают молоко у козы и дают его козлёнку в бутылочке», — говорится в сообщении.
Камори — это редкая порода, выведенная в провинции Синд в Пакистане. У этих коз длинные уши и шея и необычный окрас.

В парке «Земля прайда» спасают и выхаживают самых разных животных — от крупных хищников до травоядных. На днях там приютили кабанчика породы венгерская мангалица. Поросёнку дали имя Король Артур. Он будет жить вместе со слепой свинкой по кличке Принцесса София.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0